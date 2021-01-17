Росморречфлот: на борту затонувшего украинского сухогруза находилось двое россиян

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. На борту судна, затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции, находились 12 человек, двое из них - граждане России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

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"Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян. Владельцем судна является украинская компания", - сказали в пресс-службе.

В Росморречфлоте уточнили, что судовладелец - компания Arvin Shipping LTD, сухогруз ходит под флагом Палау.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море, где затонул сухогруз.