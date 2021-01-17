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Инцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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Число погибших членов экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза возросло до четырех

Спасены шесть членов экипажа, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер
© AP Photo/Mehmet Guzel, архив

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье в результате инцидента с сухогрузом в Черном море у берегов Турции.

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"Судно затонуло из-за плохих погодных условий, погибли четыре человека. Спасены шесть членов экипажа. Поисково-спасательные работы в море приостановлены из-за высоких волн, работы продолжатся с воздуха при помощи вертолетов", - сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) в воскресенье днем. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.

ВМС Турции для участия в поисковой операции направили фрегат.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту сухогруза находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве добавили, что владельцем судна является украинская компания.

Теги
ТурцияИнцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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