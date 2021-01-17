Число погибших членов экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза возросло до четырех

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье в результате инцидента с сухогрузом в Черном море у берегов Турции.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"Судно затонуло из-за плохих погодных условий, погибли четыре человека. Спасены шесть членов экипажа. Поисково-спасательные работы в море приостановлены из-за высоких волн, работы продолжатся с воздуха при помощи вертолетов", - сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) в воскресенье днем. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.

ВМС Турции для участия в поисковой операции направили фрегат.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту сухогруза находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве добавили, что владельцем судна является украинская компания.