{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции

Затонувшее у берегов Турции судно за 2020 год проверяли не менее трех раз

Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина уточнила, что судно проверяли последний раз 18 июля 2020 года в Ростове-на-Дону

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Судно, которое затонуло в Черном море около берегов Турции, за 2020 год не менее трех раз проверяли, в том числе оценивалось и его техническое состояние. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина.

На эту тему
Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"Портовые власти, согласно базам данных, проверяли судно последний раз 18 июля 2020 года. В Ростове-на-Дону. В таких случаях обязательно проверяют и техническое состояние", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что до этого судно проверяли также 7 мая в Николаеве (Украина) и 21 февраля в Батуми (Грузия).

"Эта трагедия, к сожалению, типична для судов такого возраста, которые каждый год тонут в Черном море в зимний период (в регионе сезон штормов)", - отметила инспектор, уточнив, что судно построено в 1975 году.

Теги
ТурцияИнцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
Объявленный в розыск Навальный задержан в аэропорту Шереметьево
До решения суда Навальный будет находиться под стражей, подчеркнули в УФСИН
Читать полностью