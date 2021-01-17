Затонувшее у берегов Турции судно за 2020 год проверяли не менее трех раз

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Судно, которое затонуло в Черном море около берегов Турции, за 2020 год не менее трех раз проверяли, в том числе оценивалось и его техническое состояние. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина.

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"Портовые власти, согласно базам данных, проверяли судно последний раз 18 июля 2020 года. В Ростове-на-Дону. В таких случаях обязательно проверяют и техническое состояние", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что до этого судно проверяли также 7 мая в Николаеве (Украина) и 21 февраля в Батуми (Грузия).

"Эта трагедия, к сожалению, типична для судов такого возраста, которые каждый год тонут в Черном море в зимний период (в регионе сезон штормов)", - отметила инспектор, уточнив, что судно построено в 1975 году.