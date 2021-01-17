В Белграде задержан режиссер Алексич после заявления актрисы Радулович об изнасилованиях

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Сербский режиссер Мирослав Алексич задержан в Белграде по подозрению в домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщило МВД Сербии в воскресенье.

Задержание произошло после заявлений сербской и российской актрисы Милены Радулович, что во время обучения в театральной школе Алексича в Белграде она неоднократно подвергалась с его стороны домогательствам и насилию. На тот момент, по ее словам, ей было 17 лет. "После тяжелой внутренней борьбы некоторые смелые девушки и я решили встать на пути темного круга насилия. Мы не отступим", - написала актриса в Instagram, разместив фотографию первой полосы газеты Blic со своей историей.

Газета Blic опубликовала интервью актрисы, в котором Радулович рассказывает, что она и несколько ее коллег подали заявление в полицию на Алексича. По их словам, он неоднократно домогался и насиловал их, когда они занимались в его театральной школе. "Я шесть лет занималась в школе Алексича, когда он меня изнасиловал. Мне было 17 лет. Это произошло не один раз, это повторялось", - цитирует актрису издание.

Радулович подчеркивает, что была не единственной жертвой известного режиссера. По ее словам, Алексич десятилетиями создавал систему насилия над девочками.

Артистка рассказала, что режиссер впервые ее изнасиловал в 2012 году, когда ей было 17 лет, а ему - 61. "До этого момента я не могла подумать, что такое вообще возможно, это был шок. Для меня школа до этого была второй семьей", - рассказывает актриса. Радулович отказалась раскрыть подробности изнасилований журналистам, заявив, что все данные она передала в полицию.

Позднее актриса прошла многолетнюю терапию у психологов. Несколько месяцев назад она узнала о новых жертвах режиссера. После этого ученицы Алексича вместе решили обратиться в полицию.

Заведено дело

По данным МВД Сербии, в отношении 68-летнего режиссера возбуждено уголовное дело. "Существуют подозрения, что с 2012 по 2020 годы в помещениях школы театра в Белграде, собственником которой он является, режиссер изнасиловал пять своих учениц, две из которых на время насилия являлись несовершеннолетними", - говорится в сообщении.

Полиция считает, что жертв насилия может быть больше. В этой связи правоохранители призвали всех пострадавших обращаться с заявлениями.

Актерская карьера Радулович

Милена Радулович снимается и в Сербии, и в России. Российский зритель впервые увидел Радулович в фильме "Балканский рубеж" (2019). После этого артистка снялась в сериалах "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Кольская сверхгулубокая" (2020). Радулович также сыграла роль Мирии Темрюковны в сериале "Грозный" (2020).