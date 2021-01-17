Число жертв последствий землетрясений в Индонезии выросло до 78

ТАСС, 17 января. По меньшей мере 78 человек погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Kompas со ссылкой на руководителя национального поисково-спасательного агентства Багуса Пурухито.

По его сведениям, 67 человек погибли в округе Мамуджу, 11 - в округе Маджене. Число пострадавших составляет 844 человека.

Ранее поступала информация о 56 жертвах и 826 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси 15 января примерно в 2:28 по местному времени (14 января в 21:28 мск). Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени (09:35 мск) в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.