В Киеве заявили, что пять украинцев и один иностранец спасены у берегов Турции

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Состояние шести спасенных членов экипажа затонувшего в воскресенье у берегов Турции сухогруза Arvin оценивается как удовлетворительное. Среди них пять украинцев и гражданин другого государства, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасены пять украинцев и один иностранец. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное", - написал он в Twitter, не уточнив гражданство одного из моряков.

Николенко добавил, что сейчас в Черном море ведутся поиски еще пятерых членов экипажа, а не четверых, как сообщалось ранее. "Поиски <...> пятерых моряков продолжаются", - отметил он.

Посольство Украины в Турции привело в Twitter имена спасенных соотечественников: Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Сухогруз затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем. По информации Росморречфлота, на его борту находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве добавили, что владельцем судна является украинская компания. В поисковой операции задействован фрегат ВМС Турции.