Cпасшийся моряк заявил, что сухогруз Arvin накрыло волной

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Большая волна накрыла в воскресенье сухогруз Arvin перед тем как он затонул у берегов Турции с 12 членами экипажа на борту, сообщил один из спасшихся моряков.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

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Соответствующую видеозапись распространил в Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

"Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек", - отметил моряк. На кадрах видно, что он находится в больничной палате.

Украинский дипломат, комментируя видео, проинформировал, что оно предоставлено руководством провинции Бартын, и добавил, что турецкие власти предоставляют членам экипажа сухогруза всю необходимую медицинскую помощь.