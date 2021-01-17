Трамвай сошел с рельсов в результате ДТП с грузовиком в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая произошло на Живописной улице в Москве, в результате трамвай сошел с рельсов, пострадавших нет. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На Живописной улице, 24 произошло ДТП [с участием] грузового автомобиля и трамвая № 28к. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с происшествием временно задерживаются трамваи № 28к.

"Маршрут изменен - вместо проспекта Маршала Жукова трамваи ходят до Таллинской улицы. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - сообщает департамент.