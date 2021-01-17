В Уфе два человека погибли при пожаре в многоэтажке

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел в 12-этажном многоквартирном доме в Уфе, в результате погибли два человека, одного человека обследуют медики. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Рабкоров поступила в 18:02 мск. "На момент прибытия наблюдалось сильное задымление в подъезде жилого дома на верхних этажах. При подъеме на 10-м этаже обнаружено открытое горение в тамбуре на площади 15 кв. м. В ходе тушения пожара с признаками отравления продуктами горения звеньями газодымозащитной службы с вышележащих этажей было спасено три человека - взрослые, которых передали прибывшим к месту медикам. К сожалению, в ходе реанимационных действий была констатирована смерть двух человек, их личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в МЧС, из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 33 человека, в том числе пять детей. В данный момент открытое горение ликвидировано.