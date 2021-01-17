В Росморречфлоте рассказали о состоянии спасенных с затонувшего в Турции сухогруза моряков

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Состояние шестерых моряков, в том числе россиянина, спасенных с затонувшего в Турции сухогруза, оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"Их состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по данным турецкой стороны, из шести спасенных один россиянин. "Это старший механик судна", - сообщили в Росморречфлоте.

Активная фаза спасательной операции в районе крушения сухогруза в Турции приостановлена, уточнили в ведомстве.

"Турецкая сторона сообщила, что активная фаза [операции] приостановлена до улучшения погоды. Сейчас порывы ветра составляют до 15 метров в секунду, большая волна", - сказал собеседник агентства.

Сухогруз Arvin затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем, после того как его накрыла волна. На его борту находились 12 человек. По данным Росморречфлота, среди них были двое россиян. Владельцем судна является украинская компания. Спасти удалось шестерых моряков, в том числе гражданина России, все они чувствуют себя хорошо. Поиски остальных продолжаются. ВМС Турции для участия в поисковой операции направили фрегат, он уже прибыл на место крушения.