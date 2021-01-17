Объявленный в розыск Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по Москве.

"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - подчеркнули в УФСИН.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - добавили в УФСИН.

Там отметили, что ранее адвокат был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении Навального в розыск, а также с представлением, направленным в Симоновский районный суд Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в 5 лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный многократно нарушал условия испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Вызовы Навального были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике Charite (Германия). Но в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники стало известно, что Навальный выписан 23 сентября, позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. "Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока", - пояснили в УФСИН.

Неотвратимость наказания

В ведомстве подчеркнули, что принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. человек. "Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались", - сообщили в УФСИН.