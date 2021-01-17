Открытое горение на овощебазе в Санкт-Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Пожарные в Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на территории овощебазы в Калининском районе в северной части города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

"По проспекту Непокоренных, д. 63, в 20:07 локализация, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным МЧС, сигнал о пожаре на проспекте Непокоренных, 63, где располагается Калининская овощебаза, поступил в воскресенье от очевидца. По прибытии пожарных был подтвержден ранг пожара № 1-бис. Горение было зафиксировано в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 кв. м.

По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.