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Источник: сайт ФСИН подвергся массированным DDos-атакам

Специалисты работают над восстановлением нормальной работы сайта, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний подвергся массированным DDos-атакам в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий ко ФСИН.

"На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты в настоящее время работают над восстановлением его нормальной работы", - сказал источник. Пока неизвестно, откуда исходят атаки.

Войти на официальный сайт ФСИН сейчас невозможно. "На данный момент проводятся технические работы, приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится на странице сайта.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей.

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