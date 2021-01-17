Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавшего при крушении сухогруза россиянина

АНКАРА, 17 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Состояние спасенного россиянина в результате поисковых работ в районе крушения сухогруза у берегов Турции в Черном море стабильное. Об этом сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin 10 человек - граждане Украины, 2 - граждане России. В числе шести спасенных - один росгражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", - подчеркнула Касимова.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом спасательной операции, "шесть членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести". "Поисково-спасательная операция приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий и наступления темного времени суток", - добавил источник.

Пресс-атташе российского посольства также рассказала о помощи, оказанной гражданину РФ. "Прибывшие в город Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице росгражданина, выяснили обстоятельства происшествия. По его словам, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий. Потерпевшему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости, украинским морякам было оказано содействие в связи с родственниками. Благодарим турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков", - отметила собеседница агентства.

Сухогруз Arvin затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем, перед крушением судно накрыла большая волна. На его борту находились 12 человек. По данным Росморречфлота, среди них было двое россиян. Владельцем судна является украинская компания. Как сообщили в МИД Украины, спасены шесть моряков, среди которых пять украинцев и один гражданин другого государства.