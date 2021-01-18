Суд допросит Голунова по делу задержавших его экс-полицейских

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник со второй попытки попробует допросить журналиста Ивана Голунова по уголовному делу в отношении пяти бывших полицейских, обвиняемых в его незаконном задержании и фабрикации улик. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание перенесено на 11:00 мск 18 января. В ходе заседания планируется допросить потерпевшего Ивана Голунова", - сказал собеседник агентства.

12 января допрос журналиста не состоялся из-за неявки адвоката одного из обвиняемых.

Четверо бывших полицейских - Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев - не признали в суде свою вину. При этом Феофанов уточнил, что дал пощечину Голунову после задержания, но подчеркнул, что не признает вину в незаконном задержании и подбросе наркотиков. Пятый обвиняемый, Денис Коновалов, вину признал полностью.

Как стало известно из обвинительного заключения, следователь, будучи введенным в заблуждение Ляховцом и соучастниками преступления, на основании подложных доказательств вынес постановление о привлечении Голунова в качестве обвиняемого по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.