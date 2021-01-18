В Петрозаводске при пожаре в жилом доме погибли трое взрослых и ребенок

ТАСС, 18 января. Трое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в жилом доме на улице Нойбрандербургской в Петрозаводске в Республике Карелия, еще двое пострадавших находятся в больнице. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.

"В 20:04 в Петрозаводске на ул. Нойбрандербургская, 25, произошел пожар. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было плотное задымление в одной из квартир, площадь пожара 5 кв. м, спасатели эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка. Люди надышались продуктами горения. В 21:45 поступила информация о том, что четверо из шести людей скончались в больнице, из них один ребенок", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пожар уже ликвидирован. К тушению привлекался 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС - 16 человек и шесть единиц техники.