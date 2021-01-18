СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в Петрозаводске

ТАСС, 18 января. Уголовное дело возбуждено после гибели троих взрослых и ребенка при пожаре в квартире жилого дома в Петрозаводске. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении ведомства.

17 января 2021 года в жилом доме на улице Нойбрандербургской в Петрозаводске произошел пожар, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства происшедшего.