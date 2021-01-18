В Хабаровске задержали водителя автобуса, отобравшего у подростка шапку за проезд

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали водителя автобуса, который отобрал у девочки-подростка шапку в качестве оплаты проезда. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж")", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О происшествии стало известно 15 января. Во время движения по маршруту водитель рейсового автобуса отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, у которой не хватило денег на билет. Девочка была вынуждена в мороз идти от автобусной остановки домой без головного убора. Возбуждено уголовное дело.