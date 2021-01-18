Два самолета ушли на запасной аэродром Хабаровска из-за инцидента в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании "Аврора" получил повреждения после посадки в аэропорту Владивостока - колесо слетело с обода во время пробега по взлетно-посадочной полосе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, из-за необходимости эвакуации воздушного судна произошла задержка на прилет трех рейсов, два из них ушли на запасной аэродром в Хабаровске.

"Ввиду того, что судно пришлось эвакуировать с полосы спецтехникой на буксире, прибытие трех рейсов - из Якутска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска - задерживается. Первые два рейса ушли на запасной аэродром в Хабаровске", - сообщил представитель пресс-службы.

Там добавили, что задержки на прилет могут составить около трех часов. Расстояние от Хабаровска до Владивостока по прямой составляет около 650 км.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Аврора", это был учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж - два человека. Посадка прошла нормально, но после нее на пробеге по ВПП произошло разрушение пневматика шасси - колесо соскочило с обода. Пострадавших нет.