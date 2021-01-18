Спасатели сузили район поисков второго "черного ящика" индонезийского Boeing

СИНГАПУР, 18 января. /ТАСС/. Индонезийские спасатели возобновили в понедельник поиски разбившегося в Яванском море Boeing 737-524, значительно сузив район проведения подводной части операции. Об этом рассказал журналистам представитель национального поисково-спасательного агентства М. Расман.

"У нас по-прежнему четыре сектора поисков, но мы существенно сократили площадь подводных работ", - приводит его слова портал Detik. "Главной задачей сейчас остается обнаружение всех погибших, а также основного элемента второго "черного ящика" - диска с памятью", - подчеркнул М. Расман. Он уточнил, что "в операции принимают участие около 300 водолазов". "Мы также продолжаем поиски с воздуха, хотя шансы найти что-то на поверхности очень низкие", - добавил представитель агентства.

По его словам, "погода пока позволяет выйти в море и работать водолазам, хотя синоптики прогнозируют ухудшение условий".

Руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито 15 января заявил, что понедельник может стать последним днем проведения операции. Спасателям удалось обнаружить "черный ящик", фиксировавший параметры полета, следователи уже приступили к изучению содержавшейся там информации. Однако речевой самописец разрушился, были найдены только его некоторые элементы, в том числе маяк, передавший сигнал.