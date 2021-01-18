Число жертв стихийных бедствий в Индонезии увеличилось до 96

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере 96 человек стали жертвами землетрясений и наводнений, произошедших на прошлой неделе в индонезийских провинциях Западное Сулавеси и Южный Калимантан. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

В общей сложности 81 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,2 и афтершока магнитудой 5,9 в провинции Западный Сулавеси в четверг и пятницу. 14 января наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели 15 жителей в провинции Южный Калимантан, заявил пресс-секретарь агентства Радитья Джати.

По его словам, власти провинций эвакуировали из зон бедствия около 70 тыс. человек. В Западном Сулавеси землетрясением разрушено более 1 тыс. жилых домов, спасательные работы в провинции продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси 15 января примерно в 2:28 по местному времени (14 января в 21:28 мск). Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени (09:35 мск) в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.