В Чите возбудили дело после пропажи 13-летнего мальчика

ЧИТА, 18 января. /ТАСС/. Подросток ушел из дома в Чите и не вернулся, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщил в понедельник пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.

"16 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о 13-летнем подростке, который ушел из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сказал Марков.

Следователи осмотрели дом, где живет ребенок, допросили его родителей и соседей. В поисках участвуют сотрудники полиции и волонтеры, всего более 100 человек.