Получивших тяжелые ожоги при прорыве теплотрассы в Липецке доставили на лечение в Москву

ТАСС, 18 января. Медики Липецкой городской больницы № 3 отправили на лечение в Москву двух пострадавших при прорыве теплотрассы в Липецке. Пострадавшие с ожогами третьей степени доставлены в Институт хирургии имени Вишневского, сообщил ТАСС в понедельник главврач Липецкой горбольницы № 3 Николай Краснолуцкий.

"Да, они [пострадавшие] отправлены в Москву на лечение, у пострадавших состояние тяжелое, но стабильное. Они отправлены санитарным транспортом в сопровождении бригады реаниматологов и уже находятся в институте имени Вишневского", - сказал Краснолуцкий.

По данным главврача горбольницы № 3, у 31-летнего мужчины диагностированы ожоги 17% поверхности тела, у 19-летней девушки выявлены ожоги 31% поверхности тела, у обоих ожоги третьей степени тяжести (четвертая степень считается самой тяжелой).

Медики Липецкой городской больницы № 3 госпитализировали двух человек 14 января, 19-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, которые в тот день получили тяжелые ожоги ног после прорыва теплотрассы в Липецке на улице Стаханова. По данным полиции, в месте прорыва теплотрассы размыло грунт, в образовавшуюся яму провалился автомобиль "Лада Веста", 31-летний водитель которого получил ожоги ног. В месте размыва грунта также провалилась в яму 19-летняя девушка, которая в тот момент вышла из дома и направлялась на учебу в вуз.