Против мэра Томска Кляйна возбудили третье уголовное дело

ТОМСК, 18 января. Новое уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" возбуждено в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, обвиненного ранее в превышении полномочий, сообщили журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Томской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, будучи мэром Томска, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Используя свое положение, он также оказывал покровительство компании в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Ранее о возбуждении третьего уголовного дела в отношении чиновника сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив подробностей.

Против Кляйна ранее возбудили два дела по факту превышения полномочий. Он был задержан 13 ноября 2020 года, вину не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования. 11 января суд продлил ему арест до 13 марта.

В новость были внесены изменения (11:57 мск) - добавлен комментарий СК, уточняются подробности дела.