Открытое горение на складе в Долгопрудном ликвидировали

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Открытое горение на складе в подмосковном Долгопрудном ликвидировано, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В 11:07 ликвидировано открытое горение на складе. Проводится проливка и разборка горевших конструкций", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в МЧС в 10:19 поступило сообщение о сильном задымлении в здании склада в Долгопрудном на Лихачевском проспекте. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит двухэтажный склад площадью 300 кв. метров, огонь угрожал соседнему зданию и припаркованным рядом автомобилям. В 10:56 произошло обрушение кровли здания, в 11:02 пожар был локализован на площади 300 кв. метров. Пострадавших нет.