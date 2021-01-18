В Подмосковье мужчина после задержания откусил полицейскому половину уха

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина после задержания за попытку кражи из магазина в подмосковном Дмитрове откусил часть уха полицейскому. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нетрезвый 34-летний мужчина был задержан при попытке кражи из магазина в Дмитрове. Когда его везли в отдел полиции, он стал ломать служебную машину. Полицейский стал пресекать действия задержанного, который в ответ на это откусил сотруднику половину уха", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.