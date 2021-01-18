В Калмыкии задержали участников преступной группы, поставлявших алкоголь из Петербурга

ЭЛИСТА, 18 января. /ТАСС/. Силовики задержали в Калмыкии участников преступной группы, занимавшихся поставками в республику контрафактной алкогольной продукции из Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Сарпинский" пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции, которая поставлялась в Калмыкию из Санкт-Петербурга. Полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" участники группы задержаны, возбуждено дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хранение, перевозка и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой в крупном размере". Во время обысков обнаружено свыше 1 850 литров спиртосодержащей жидкости, фурнитура и оборудование, используемые для изготовления фальсификата, а также около 2,8 млн рублей.

"По версии следствия, поставки фальсифицированной спиртосодержащей продукции из Санкт-Петербурга организовал 47-летний житель села Садовое Сарпинского района и несколько его подельников-односельчан, они осуществлялись с июня 2020 года по январь 2021 года. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе ведомства.