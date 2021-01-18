Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в коррупции саратовского прокурора

Ранее Саратовский областной суд отменил постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако Пригаров был вновь задержан следствием, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства следствия, освобожден в зале суда", - сказал Морозов.

По данным следствия, с ноября 2013 года по февраль 2018 годаПригаров получал от гендиректора коммерческой организации взятки за содействие в получении документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, а также за общее попустительство. Общий размер взятки, полученной за указанный период времени, составил не менее 15 млн рублей. Также в его отношении возбуждено дело о получении взятки в размере не менее 18 млн рублей за общее покровительство взяткодателю и его организации, оказывающей ритуальные услуги. Кроме того, Пригаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.