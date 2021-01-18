Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который напал на главу Минздрава Чувашии

ТАСС, 18 января. Суд признал жителя Чувашии, напавшего на министра здравоохранения республики Владимира Степанова с гаечным ключом, невменяемым и направил его на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"Постановлением суда он признан невменяемым, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - отмечается в сообщении. Жителю города Новочебоксарска инкриминировалась ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Согласно проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизе, в момент произошедшего 23-летний мужчина не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими из-за хронического психического расстройства. По мнению экспертов, он представляет опасность как для себя, так и для окружающих,

Следствием и судом установлено, что мужчина был недоволен одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашии. Днем 3 октября 2020 года он дождался, когда Степанов выйдет из здания дома правительства республики и напал на него. Мужчина нанес не менее семи ударов гаечным ключом по руке и ноге, от которых министр защищался рукой.

Степанов самостоятельно пресек действия нападавшего, сопроводил его к посту охраны, где его передали сотрудникам правоохранительных органов. Министру была оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате нападения его здоровью был причинен легкий вред.