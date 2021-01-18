Легковой автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил пешеходов на тротуаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, три человека пострадали, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, на перекрестке улиц Бухарестской и Олеко Дундича столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai, после чего один из них выехал на тротуар.

"После столкновения автомобиль Volkswagen Jetta совершил наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре, пострадавших осматривают. Пока [пострадавших] трое, один из них "тяжелый" (в тяжелом состоянии - прим. ТАСС), возраст уточняется", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что автомобилем Volkswagen управлял мужчина 1997 года рождения. За рулем Hyundai находилась женщина, которая в момент ДТП пыталась совершить поворот налево. Все обстоятельства ДТП выясняются.