В Турции нашли тело капитана затонувшего сухогруза Arvin

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в ходе поисковой операции тело гражданина России, капитана затонувшего в Турции сухогруза Arvin Виталия Галенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эта информация поступила от представителя береговой охраны Турции. Еще пять человек остаются в море.

Посольство РФ в Турции также подтвердило обнаружение тела россиянина.

Сухогруз Arvin затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем 17 января. По информации Росморречфлота, на его борту находились 12 человек, двое из них - граждане России, остальные - граждане Украины. В ведомстве добавили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD. По предварительной информации МИД Украины, судно затонуло из-за сильного шторма. Ранее спасатели нашли тела трех погибших моряков, шестеро были спасены.