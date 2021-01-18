В КЧР лавина накрыла горнолыжную трассу. Под снегом могут находиться до 12 человек

Информация о происшествии поступила в 13:30 мск. "По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от четырех до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. Как сообщили ТАСС в МЧС России, под снежным завалом могут быть от четырех до 12 человек.

Оперативные службы сообщили, что предварительно пострадали четыре человека.

"По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины - 300 м", - сказал собеседник.

Экстренные службы сообщили, что из-под снежных завалов спасли женщину.

В МЧС добавили, что, по предварительным данным, под лавину попали два вагончика - пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе.

К спасательной операции привлекли более 50 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В настоящее время к работам на склоне привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 человека", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что группировку увеличат.

"К поискам людей, которые могли оказаться под лавиной, привлечены силы и средства Домбайского поисково-спасательного отряда, кинологические расчеты, психологи МЧС России. К месту следует аэромобильная группировка Главного управления по КЧР", - сказали в пресс-службе, отметив, что всего на месте ЧП работают более 170 человек, 20 единиц техники.

Собеседник агентства в экстренных службах сообщил, что сход лавины мог быть принудительным.

В управлении Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности уточнили, на месте работают спасатели и волонтеры. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Накануне ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В ведомстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.