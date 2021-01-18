Экс-мэр Волжского Марина Афанасьева признала вину по делу о ДТП с двумя погибшими

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Бывший мэр города Волжского Марина Афанасьева в понедельник на очередном заседании Быковского районного суда Волгоградской области признала свою вину по делу о ДТП с двумя погибшими. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов области Екатерина Вальковская.

"Сегодня на заседании суда Афанасьева признала свою вину. Были допрошены свидетели по делу о ДТП, прокурор заявил ходатайство об отложении суда для подготовки к судебным прениям", - сказала Вальковская, уточнив, что суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил следующую дату судебного заседания на 29 января.

В начале сентября прошлого года прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней Афанасьевой. Она обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). В прокуратуре уточнили, что ей грозит до семи лет лишения свободы.

23 октября 2019 года Афанасьева с еще двумя женщинами отправилась на автомобиле Volkswagen Tiguan за грибами. В Быковском районе она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила опрокидывание машины в кювет. Обе пассажирки погибли, Афанасьеву увезли в больницу, она долгое время была в реанимации, затем ее выписали.

Афанасьева является уроженкой города Волжского. В 1990-х годах избиралась в городской совет народных депутатов, в 2000-х - в городскую думу Волжского. В 2009 году победила на выборах главы города, в 2013-м не смогла участвовать в выборах мэра, так как не собрала нужное количество подписей избирателей.