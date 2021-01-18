Источник: сход лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии был принудительным

ТАСС, 18 января. Сход лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесской Республике был принудительным. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу", - сказал собеседник агентства.

В оперативных службах Карачаевского городского округа ТАСС сообщили, что по предварительным данным, пострадали четыре человека, длина лавины составила 300 м.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара сошла лавина на горнолыжную трассу. Под ней оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, снежная масса повредила кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлены подробности.