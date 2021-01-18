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Сход лавины на горнолыжную трассу в Домбае
Обновлено 

Источник: сход лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии был принудительным

Длина лавины составила 300 м
© Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности/ТАСС

ТАСС, 18 января. Сход лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесской Республике был принудительным. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

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"По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу", - сказал собеседник агентства.

В оперативных службах Карачаевского городского округа ТАСС сообщили, что по предварительным данным, пострадали четыре человека, длина лавины составила 300 м. 

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара сошла лавина на горнолыжную трассу. Под ней оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, снежная масса повредила кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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