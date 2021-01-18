Защита экс-замглавы ФСИН Максименко обжалует продление его ареста

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, подаст жалобу на продление срока его содержания под стражей. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Кадрия Хамзина.

"Я обязательно подам жалобу на решение продлить меру пресечения моему подзащитному Максименко. Суд не учел наши доводы о необоснованности его содержания в изоляторе, в том числе не самое лучшее состояние здоровья бывшего замглавы ФСИН", - сказала она. По словам адвоката, администрация СИЗО "Лефортово" починила окно в камере Максименко, через которое дул холодный воздух. "У него в камере была щель в окне. Поэтому Максименко мог заболеть. Слава богу, после визита членов ОНК окно починили", - отметила защитник.

Басманный суд Москвы в понедельник продлил до конца апреля срок содержания Максименко.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу".

По данным СК, у строительной организации не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы, а ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии, вину он не признает.