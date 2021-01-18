Сход лавины на Домбае. Главное

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Длина лавины составила 300 м.
- Под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.
- Удалось спасти женщину, ее передали медикам.
- Предварительно пострадали четверо, сообщили в оперативных службах.
- МЧС привлечет для поиска пострадавших 172 человека.
- По данным МЧС, под лавину могли попасть два пункта проката горнолыжного снаряжения. Также снежная масса повредила кафе.
- Сход лавины в горах Домбая был принудительным, сообщил источник в экстренных службах.
- Ранее ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м.