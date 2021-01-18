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Сход лавины на горнолыжную трассу в Домбае

Сход лавины на Домбае. Главное

© Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности/ТАСС

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Длина лавины составила 300 м.

  • Под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.
  • Удалось спасти женщину, ее передали медикам.
  • Предварительно пострадали четверо, сообщили в оперативных службах.
  • МЧС привлечет для поиска пострадавших 172 человека.
  • По данным МЧС, под лавину могли попасть два пункта проката горнолыжного снаряжения. Также снежная масса повредила кафе.
  • Сход лавины в горах Домбая был принудительным, сообщил источник в экстренных службах.
  • Ранее ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м.
Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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