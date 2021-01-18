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Сход лавины на горнолыжную трассу в Домбае
Обновлено 

Из-под снежных завалов в Карачаево-Черкесии спасли женщину

По данным источника, ее передали врачам

ТАСС, 18 января. Женщину вытащили из-под снежных завалов после схода лавины в горах Домбая. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"По предварительной информации, из-под снежного завала вытащили женщину. Ее передали медикам", - сказал источник. По его данным, под снежной массой находятся три человека, других ищут по гостиницам.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. По предварительным данным, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек. 

В оперативных службах ТАСС уточнили, что, по предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, четыре человека пострадали. Длина лавины составила 300 м.

В новость внесены изменения (16:09 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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