Из-под снежных завалов в Карачаево-Черкесии спасли женщину

ТАСС, 18 января. Женщину вытащили из-под снежных завалов после схода лавины в горах Домбая. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, из-под снежного завала вытащили женщину. Ее передали медикам", - сказал источник. По его данным, под снежной массой находятся три человека, других ищут по гостиницам.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. По предварительным данным, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что, по предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, четыре человека пострадали. Длина лавины составила 300 м.

В новость внесены изменения (16:09 мск) - добавлены подробности.