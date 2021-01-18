Суд в Петербурге арестовал подростка, задержанного за убийство матери и дяди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО подростка, которого задержали 16 января за убийство своей матери и дяди, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Под стражей подросток пробудет до 15 марта, ему уже предъявили обвинение. Сам подросток и его представитель на суде просили не заключать его под стражу, так как он "не намерен скрываться от следствия и суда, а также не намерен совершать преступления". При этом причастность к совершенному убийству он не отрицал. Следователи просили суд об аресте, так как подросток не работает, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и плохо характеризуется по месту жительства, а также может продолжить совершать преступления.

В субботу в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали, что в квартире на проспекте Шаумяна были обнаружены тела женщины и мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудникам петербургского главка МВД и управления Росгвардии по городу и Ленинградской области удалось задержать подозреваемого в преступлении ранее судимого 17-летнего подростка. Было установлено, что погибшая женщина является матерью задержанного, а мужчина - ее родным братом.

Прокуратура Петербурга после инцидента начала проверку. "В настоящее время прокуратура также проводит проверку деятельности ответственных должностных лиц на предмет исполнения законодательства об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних", - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.