Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП Жуковского

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Жуковского в рамках испытательной работы, происшествие не повлияло на работу самого аэропорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Жуковский.

"Речь идет о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу - изменений в расписании не планируется", - сообщили в аэропорту.

Экипаж при выкатке самолета за пределы ВПП не пострадал, видимых повреждений самолета тоже нет, сообщили в ОАК.