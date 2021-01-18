Один человек погиб при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии

"Одного человека нашли. Он погиб. Скорее всего, неместный", - сказал собеседник агентства, добавив, что спасательные работы еще продолжаются.

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате схода лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизир Чочаев.

В МЧС при этом сообщили ТАСС, что не располагают данными о погибшем и пострадавших.

Чочаев также отметил, что район, где сошла лавина, был закрыт. "В принципе район был закрытый, там людей не должно было быть. Район был закрытый, лавиноопасно было, люди не должны были там находиться, но они почему-то там оказались", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" стреляли в целях защиты объектов канатной дороги Домбая по лавинному очагу А, который ориентирован в одном направлении, чем была вызвана небольшая лавина. "Вызванная нами лавина остановилась в овраге, она никому не угрожала, мы это знали, мы регулировали объем, чтобы большая лавина не снесла опоры канатной дороги, мы свою задачу выполнили. Скорее всего, от сейсмического воздействия [первой лавины] соседний лавинный очаг, расположенный восточнее в 300 с лишним метрах, - там самопроизвольно сошла лавина", - пояснил Чочаев.

При этом он подчеркнул, что никто не мог предвидеть, что из соседнего очага лавина сойдет в ущелье, а там будут находиться люди. "Спасательные работы продолжаются, количество [оказавшихся под лавиной] надо будет уточнять потом. Пока информация разнится", - добавил он.

Неблагоприятная погода

По данным главка МЧС, спасательные работы осложняют неблагоприятные погодные условия. "Работы продолжаются, поиски осложняются неблагоприятными погодными явлениями. Учитывая наступление сумерек, будет организовано дополнительное освещение на участке", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье республиканское управление МЧС выпустило сообщение о лавинной опасности в горах республики до 18:00 18 января на высотах выше 2 тыс. м. В понедельник спасатели продлили предупреждение о повышенной опасности схода лавин.

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