Руководителю УФССП по Волгоградской области предъявили обвинение в коррупции

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Волгоградские следователи предъявили обвинение главному судебному приставу Волгоградской области в получении взятки, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"Сегодня, 18 января, главному судебному приставу региона предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время аналогичные следственные действия будут произведены в отношении второго фигуранта", - сказала Рудник.

Второй фигурант - это глава Росимущества по Волгоградской области. Ранее в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере"), ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере").

Руководителем УФССП по Волгоградской области является Владимир Евстигнеев. Он возглавляет ведомство с 2018 года. Руководителем территориального управления Росимущества по Волгоградской области является Юрий Ефимов, он стал руководителем в октябре 2019 года.

По данным следствия, в силу занимаемой должности Евстигнееву стало известно, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо. Победитель торгов обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, иначе результаты были бы аннулированы. Решив сэкономить деньги, Евстигнеев потребовал, чтобы сумму комиссии - около 160 тыс. рублей - заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества.

Посредником в переговорах и получении денег выступил Ефимов. Взамен обвиняемые пообещали предпринимателю попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД.