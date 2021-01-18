В Брянской области возбудили уголовное дело из-за выделения сиротам некачественного жилья

ТАСС, 18 января. Уголовное дело по статье "Халатность" возбудили в отношении чиновников администрации Трубчевского района Брянской области из-за предоставления двум детям-сиротам квартир, не отвечающих санитарным и строительным нормам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в январе 2019 года администрация Трубчевского района выделила двум детям-сиротам квартиры в деревне Городцы, которые не отвечают "строительным, санитарно-гигиеническим и иным требованиям". Недостатки выявили в ходе прокурорской проверки. "В квартирах имеются дефекты вентиляционной системы и системы отопления, протечки кровельного покрытия, на стенах и напольном покрытии образовались трещины, а в местах примыкания оконных рам - плесень", - отметили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели осмотр дома и квартир, назначили комплекс судебных экспертиз.