Суд в Волгограде избрал меру пресечения главе УФССП региона по делу о взятке

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда избрал в понедельник меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимира Евстигнеева, обвиняемого в получении взятки, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

"Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана судом в отношении Владимира Евстигнеева, обвиняемого в по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере")", - сказала Вальковская.

Она уточнила, что постановлением суда Евстигнееву запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, в период с 22 часов до 06 часов следующих суток; находиться ближе 30 метров от здания УФССП России по Волгоградской области; общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет, за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб.

"Срок избранной меры пресечения - до 11 марта 2021 года", - отметила Вальковская. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Евстигнеев возглавляет ведомство с 2018 года. По данным следствия, в силу занимаемой должности Евстигнееву стало известно, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо. Победитель торгов обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, иначе результаты были бы аннулированы. Решив сэкономить деньги, Евстигнеев потребовал, чтобы сумму комиссии (порядка 160 тыс. рублей) заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества.

Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрий Ефимов, он стал руководителем управления в октябре 2019 года. Взамен обвиняемые пообещали предпринимателю попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и регионального главка МВД.

В новость внесены изменения (20:07 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.