Из-под снежных завалов в КЧР извлекли тело погибшего

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело погибшего из-под снежных завалов после лавины, сошедшей на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего. Работы по поиску людей продолжаются", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек. Поиском пропавших занимаются более 230 человек. Длина лавины составила 300 м.

Прокуратура Карачаевска организовала проверку, также доследственную проверку проводит следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.