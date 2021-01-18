Вертолет коалиции под руководством США совершил жесткую посадку в Сирии

ТАСС, 18 января. Вертолет возглавляемой США международной антитеррористической коалиции совершил жесткую посадку на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Вертолет коалиции <...>, участвующий в операции "Непоколебимая решимость", совершил жесткую посадку сегодня примерно в 11:00 (19:00 мск) на северо-востоке Сирии. Вертолет выполнял рутинный полет. Инцидент не связан с враждебными действиями", - указано в сообщении.

Маротто также отметил, что в результате происшествия участники коалиции не пострадали. По предварительной информации, инцидент вызван технической неисправностью.