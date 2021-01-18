В Белоруссии оппозиционному активисту Дашкевичу суд назначил 15 суток ареста

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Оппозиционный активист, бывший лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич, который был задержан рядом с урочищем Куропаты (место массовых захоронений жертв политических репрессий) на окраине Минска, получил 15 суток ареста. Об этом сообщила в понедельник его жена Анастасия в Facebook.

"Дмитрия судили по ч. 3 ст. 23.34 о повторном участии в несанкционированном массовом мероприятии, он получил 15 суток ареста", - сообщила она.

Правозащитный центр "Весна" со своей стороны отметил, что 15 суток ареста в изоляторе Дашкевич проведет за "пикет" рядом с Куропатами вместе с двумя соратниками.

В октябре молодой активист оппозиции был задержан в Минске во время протестного марша под названием "Народный ультиматум". Он был осужден на 15 суток ареста. Дашкевич неоднократно находился под арестом. Все судебные процессы по его делам были расценены правозащитниками как политически мотивированные, а организация "Международная амнистия" дважды признавала его узником совести.