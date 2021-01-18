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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

Президент горнолыжной федерации "Домбай" погиб при сходе лавины в КЧР

По словам сына погибшего Шамиля Маршанкулова, во время ЧП его отец находился у дверей одного из засыпанных снегом вагончиков
© Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб при сходе лавины на курорте в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом ТАСС сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

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"Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим - лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать - ни вагона, ничего не было", - сказал он.

Участник поисково-спасательной операции сообщил ТАСС, что пока заявлений о том, что кто-то еще может находиться под лавиной, нет.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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