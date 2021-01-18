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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
Обновлено 

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР приостановили до утра

Лавина сошла на горе Мусса-Ачитара

ТАСС, 18 января. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии приостановлены до утра, сообщил в понедельник журналистам начальник республиканского главка МЧС РФ Александр Голоколенко.

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"В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены. Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток", - сказал он.

По данным Голоколенко, с горы сошло около 500 тыс. кубометров снега. Он разрушил несколько объектов инфраструктуры горнолыжного курорта. В работах задействованы 235 человек и 18 единиц техники, от МЧС - 110 человек. "Сил и средств МЧС России на месте проведения работ достаточно", - отметил начальник главка. 

Голоколенко добавил, что вместе с сотрудниками полиции проверяются гостиницы, чтобы удостовериться, что на горе не осталось людей.

Как сообщил глава региона Рашид Темрезов, в КЧР после схода лавины проводится совещание республиканского оперативного штаба по ЧС. "Прибыл в Домбай. Проводим совещание оперативного штаба", - написал он в Instagram.

В ходе совещания руководитель Александр Голоколенко отметил, что во вторник поисково-спасательные работы продолжатся. "Завтра мы продолжим работать, группировка не снимается, будем расчищать всю эту точку - четвертую очередь", - добавил он.

В новость внесены изменения (21:30 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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