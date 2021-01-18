Несколько человек, которые могли быть на пути лавины в КЧР, нашлись в гостинице

ТАСС, 18 января. Несколько человек, которые могли быть на пути схода лавины на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, нашлись в гостинице. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Несколько человек, которые могли оказаться на пути лавины, нашлись в гостинице. Они не пострадали", - сказал источник. Сейчас выясняется, сколько человек может находиться под снегом. По предварительным данным, трое.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. При сходе лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, об этом сообщил его сын. В данный момент поисково-спасательные работы на месте схода лавины приостановлены до утра в связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями.

Прокуратура Карачаевска организовала проверку по факту ЧП, также доследственную проверку проводит следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.