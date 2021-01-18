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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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Судьба двух человек после схода лавины в КЧР остается неизвестной

Поисково-спасательные работы возобновятся утром

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Местонахождение двух человек после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. 

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"Устанавливается местонахождение двух человек. Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков. Поисково-спасательные работы приостановлены по метеоусловиям (снег, ветер до 25 м/с) и будут возобновлены с наступлением светлого времени суток", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пропавших без вести также ищут в гостиницах.

По данным МЧС, днем в понедельник в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. В результате ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, его тело было извлечено из-под снега. Об этом сообщил его сын.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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